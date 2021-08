Anna Van Bellinghen soulève 219 kg et réalise sa meilleure performance de l’année

Dans une catégorie de poids (+87 kg) supérieure à celle dans laquelle elle concourt habituellement, et après une préparation perturbée dix mois par une blessure au dos, Anna Van Bellinghen a ainsi soulevé 96 kg à l’arraché et 123 kg à l’épaulé-jeté. Soit un total de 219 kg, sa meilleure performance d’ensemble depuis son retour à la compétition, en avril, aux championnats d’Europe de Moscou.



"Et pourtant, ça n’a pas démarré comme je le souhaitais, explique l’haltérophile. À cause de la pression, j’ai réalisé un mauvais arraché. Heureusement, je me suis bien repris ensuite en effectuant mon meilleur épaulé-jeté depuis que j’ai repris la compétition au niveau international."



Un peu frustrée par cette faute technique au moment de l’arraché, Anna Van Bellinghen retient toutefois le positif : "Pour mes premiers Jeux, j’ai montré de belles choses. J’en suis ravie."



Avec 219 kg, la Bruxelloise termine à la 2e place de son groupe, derrière la Cubaine Eyurkenia Duverger Pileta qui a soulevé 225 kg. Certainement insuffisant pour se hisser sur le podium tokyoïte qui se décidera ce lundi soir après l’entrée en lice des favorites dont l’haltérophile transgenre Laurel Hubbard.