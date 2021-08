Accueil Sports Omnisports Basket: le Team USA a ses faiblesses Malgré leur qualification pour les quarts et leur écrasante victoire sur les Tchèques, les États-Unis ne rassurent pas vraiment. © AFP Romain Van der Pluym Spécialiste Anderlecht, Diables rouges et Olympisme



On a dû sortir le K-Way à la Saitama Arena. They made it rain. Le Team USA a fait pleuvoir les tirs à distance pour leur dernier match de poule. Les Tchèques ont terminé la rencontre douchés par la quantité de tentatives à trois points des Américains....