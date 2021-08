Crestan et Zagré sortent la tête haute: "Je n'avais rien à perdre"

Le demi-fondeur et la hurdleuse ont réussi de très beaux Jeux, malgré l’élimination en demi-finales du 800 m et du 100 m haies.

Engagés sur 800 m et sur 100 m haies, Eliott Crestan et Anne Zagré garderont un bon souvenir de ces Jeux de Tokyo. Certes, leur parcours s’est arrêté en demi-finales, mais c’était le mieux qu’ils pouvaient espérer et obtenir face à une concurrence très relevée. L’un et l’autre ont quitté le Stade olympique avec le sentiment du devoir accompli.

Le parcours du Namurois de 22 ans est même allé au-delà de ses attentes. S’il avait déjà eu l’immense satisfaction de sortir des séries, il a montré en demi-finale que l’avenir lui appartient.

Auteur d’un nouveau record de Belgique (1:44.84), le vice-champion d’Europe espoirs du 800m a été à la bagarre avec les meilleurs de sa course jusqu’au bout. Finalement quatrième de celle-ci, il a surtout réussi le treizième chrono des demi-finalistes.

“En arrivant ici, j’étais dans le fond du panier. J’avais l’un des plus mauvais chronos et me voilà désormais dans le top 15 olympique. C’est la preuve qu’il ne faut pas hésiter à prendre des risques, à forcer la chance.”

Comme en série, il a attaqué à 200 m de la ligne.

“Je n’avais rien à perdre. Si ça cassait, ce n’était pas grave. Les cinq derniers mètres ont été terribles mais je repars avec un nouveau record. Je suis ravi.”

Au Japon, il aura fait le plein de confiance et entériné de magistrale manière une année de très bonne facture.

“Franchement, c’est dommage que le 800 m ne figure pas au programme du au Mémorial Van Damme”, sourit-il.

Anne Zagré, elle, a quitté la scène en larmes.

“J’ai mordu sur ma chique pendant ces Jeux. Ça n’a pas été facile. Maintenant, je vais pouvoir pleurer ma meilleure amie, décédée il y a peu.”

Dans ce contexte vraiment pas évident, elle a réussi sa meilleure performance de la saison ce dimanche avec un chrono de 12.78, après le 12.83 de la veille, en séries.

“Les deux bons chronos réussis en deux jours prouvent que j’ai progressé mentalement. Je suis beaucoup plus sereine que par le passé.”

L’un comme l’autre peuvent donc quitter ces Jeux de Tokyo la tête haute. Et penser à l’avenir…