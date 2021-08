Athlétisme: Elise Vanderelst repêchée au temps pour les demi-finales du 1.500m, Sifan Hassan remporte sa série malgré une chute (VIDEO)

Elise Vanderelst a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 1.500m, lundi, aux Jeux olympiques de Tokyo. Vanderelst, 23 ans, a terminé neuvième de la première série en 4:05.63, le deuxième chrono de sa carrière, à trois secondes de son record de Belgique établi le 10 juin dernier à Florence (4:02.63). La Canadienne Gabriela Debues-Stafford (4:03.70) s'est adjugée cette série.

Les six premières de chacune des trois séries et les six meilleurs chronos restants avançant en demi-finales, Vanderelst devait attendre les résultats des autres séries avant de savoir si elle poursuivait l'aventure. Personne n'a fait mieux qu'elle parmi les non-qualifiées directes de la deuxième série, remportée, malgré une chute, par la Néerlandaise Sifan Hassan (4:05.17), qui vise un incroyable triplé 1.500-5.000-10.000m. Dans la troisième série, gagnée par la Kényane Faith Kipyegon (4:01.40), seules deux filles passaient devant Vanderelst au classement des repêchées. La Montoise finissait bien dans les six meilleurs chronos restants et avançait en demi-finales.

Championne d'Europe en salle de la distance en mars dernier, Vanderelst dispute ses premiers Jeux. Les demi-finales se tiendront mercredi (12h00, heure belge).





L'incroyable "remontada" de Sifan Hassan



La Néerlandaise Sifan Hassan est tombée, à moins d'un tour de l'arrivée, dans la série d'Elise Vanderelst. Une véritable désillusion pour celle qui s'aligne à Tokyo avec énormément d'ambitions, pensait-on. C'était sans compter sur son incroyable remontée, à savourer ci-dessous.