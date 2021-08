Isaac Kimeli également éliminé en qualifications du 5.000 m

Il a signé un chrono de 13:57.36 et une 17e place dans la seconde série. Kimeli, 27 ans, a effectué un bon début de course avant d'être gêné par une chute d'un concurrent et de perdre du terrain sur le peloton. Il a signé un temps de 13:57.36, loin de son record personnel en 13:13.02

Les cinq premiers des deux séries et les cinq meilleurs chronos restants sont qualifiés pour la finale.