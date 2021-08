JO 2020 : Robin Vanderbemden se qualifie pour les demi-finales du 200m: "Cela fait toujours plaisir !"

Bonne entrée en matière pour Robin Vanderbemden, engagé en séries du 200m ce mardi matin à Tokyo. L’athlète de 27 ans a pris la troisième place de la quatrième remportée par le nouveau prodige américain Erriyon Knighton (20.55) devant le Panaméen Alonso Edward (20.60). Notre compatriote a, quant à lui, signé un chrono de 20.70 pour prendre l’une des trois places qualificatives. Un objectif qui, reconnaissons-le, a sans doute été facilité par l’abandon du Britannique Adam Gemili, lequel a arrêté son effort dès la sortie des starting blocks.

"François (Gourmet, son coach) et Julien (Watrin) avaient vu que Gemili avait eu un problème sur le stade d’échauffement mais je n’en ai pas tenu compte, je voulais avant tout être concentré sur ma propre course", raconte Robin. "Me voilà qualifié, c’est toujours agréable. Ça fait plaisir surtout quand la saison a été aussi difficile que cette année. J’ai toujours des douleurs mais cela ne m’empêche pas de courir correctement. Je dois juste prendre plus de temps à l’échauffement et j’entame ma jauge d’énergie avant même d’arriver de me mettre dans les blocs."

Un peu plus tard dans la journée (13h50 en Belgique), Robin Vandermenden prendra donc part aux demi-finales de l’épreuve. "Le couloir ne devrait pas être terrible et je n’ai pas beaucoup d’entraînements dans les jambes, alors je n’ai pas la prétention de dire que je vais aller plus vite. Maintenant cela reste une éventualité."