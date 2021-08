Scène insolite aux JO: le sélectionneur des Bleus se jette au sol pour sauver une balle lors des quarts de finale de volleyball (VIDÉO)

Grâce à une victoire face à la Pologne, les Français se sont hissés en demi-finale du tournoi olympique de volleyball ce mardi. Et même leur sélectionneur a tout donné pour cette victoire.

La France exulte. Les volleyeurs bleus ont réussi l'exploit de battre la Pologne, double championne du monde de la discipline, ce mardi à Tokyo et se retrouvent donc en demi-finales du tournoi olympique de volleyball, une première pour les Français.

Sur les réseaux sociaux, si les tweets et messages de félicitations affluent depuis cette victoire, c'est surtout le sélectionneur et entraîneur de l'équipe qui attire tous les regards. Laurent Tillie, lui-même ancien joueur de volley, a en effet tout donné aux côtés de ses joueurs, quitte à s'impliquer dans le match!

Au cours du tie-break, le sélectionneur s'est en effet jeté au sol pour reprendre un smash des Polonais et sauver la balle que les volleyeurs français pensaient hors du terrain. Un réflexe de l'ancien pro qui a beaucoup amusé la Toile donc. "C'était l'instinct, j'étais pris dans le jeu comme les joueurs. J'ai vu qu'on ne pouvait pas l'avoir, donc j'ai fait un peu le show", s'est amusé Laurent Tillie après la victoire des Bleus, confiant en rigolant s'être "ruiné le coude, l'épaule et le dos".