Fortunes diverses pour les Belges, record du monde, un favori en difficulté: tout ce qu'il ne fallait pas louper cette nuit à Tokyo

G. Co.

Nafi Thiam et Noor Vidts ont réussi leur entrée, catastrophe pour Thomas Van der Plaatsen.

Côté belge

On commence ce récapitulatif de la nuit par l'heptathlon avec nos deux compatriotes, Noor Vidts mais surtout Nafi Thiam. Après deux épreuves, les deux Belges sont bien dans le jeu. Thiam a tout d'abord réalisé le meilleur chrono de sa saison sur 100m haies (13.54) tandis que Vidts a réalisé le meilleur temps personnel de sa carrière en 13.17.

De bons débuts pour les deux Belges qui se sont retrouvées quelques instants plus tard au saut en hauteur, l'épreuve de prédilection de Nafi. Et la championne olympique en titre n'a pas déçu puisqu'elle a remporté le concours avec son meilleur saut de la saison à 1m92. Elle engrange de précieux points par rapport à ses concurrentes principales, Erica Bougard et Katarina Johnson-Thompson, qui se sont arrêtées à 1m86. Noor Vidts a franchi la barre à 1m83 avant d'échouer à trois reprises à la barre suivante à 1m86.

Grâce à ce bon début, Nafi Thiam est en tête après deux épreuves devant Bougard et Johnson-Thompson, tandis que Noor Vidts pointe en 4e position au classement général. Il reste deux épreuves à disputer dans l'héptathlon ce mercredi : le lancer du poids (12h05, heure belge) et le 200m (13h30).

Si à l'heptathlon, tout va bien pour les Belges, au décathlon, notre seul représentant, Thomas Van der Plaetsen a été contraint à l'abandon après s'être blessé lors du saut en longueur. Il a dû être évacué du stade en chaise roulante.

En kayak, Hermien Peters a remporté sa série K 500m en 1'47"959 et se hisse en demi-finale. De son côté, Lize Broekx a terminé 7e de sa série en 1'52"476 a dû passer par le repêchage pour se hisser en demi-finale.

Dans la suite de la journée, les Belgian Cats tenteront de se qualifier pour les demies du tournoi de basket face au Japon sur le coup de 10h20. Niels Bruynseels, Grégory Wathelet et Jérôme Guéry disputeront la finale du saut d'obstacles en équitation à partir de 12h. En athlétisme, hormis Thiam et Vidts, Elise Vanderelst disputera sa demi-finale du 1500m à 12h10.

À l'international

En finale du 400m haies, l'Américaine Sydney McLaughlin a pulvérisé son propre record du monde en 51"46 devant san compatriote Dalilah Muhammad qui a aussi fait mieux que l'ancien record du monde en 51"58. La médaille de bronze a été conquise par la Néerlandaise Femke Bol avec un nouveau record d'Europe en 52"03.

Si Thomas Van der Plaetsen a été contraint à l'abandon, le décathlon a commencé de la meilleure des manières pour Damian Warner. Le Canadien a réalisé le meilleur temps des engagés sur le 100m (en 10.12) avant même de signer le record olympique dans un décathlon sur le saut en longueur. Il trône en tête du classement général après le lancer du poids. De son côté, le Français Kevin Mayer est en difficulté après trois épreuves et pointe à la 4e place. Le recordman du monde a avoué souffrir du dos, ce qui explique ses performances en demi-teinte.

La Brésilienne Ana Marcela Cunha est devenue championne olympique de nage en eau libre devant la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal, médaillée d'or à Rio et l'Australienne Kareena Lee.

En hockey, les Pays-Bas se sont qualifiés pour la finale du tournoi féminin après avoir facilement battus l'Allemagne 5-1. L'autre demi-finale opposera l'Argentine à l'Allemagne et débutera sur le coup de 12h (heure belge).

Enfin, l'haltérophile transgenre, Laurel Hubbard, qui avait suscité la polémique lors de ces JO, a décidé de mettre un terme à sa carrière.