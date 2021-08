JO 2020 : Nafi Thiam en tête de l'heptathlon après deux épreuves

À Tokyo, le grand jour est arrivé pour Nafi Thiam qui, engagée à l’heptathlon, va tenter de remporter un deuxième titre olympique consécutif, un exploit que n’a jamais réalisé aucun sportif belge au cours de l’après-guerre.

Saut en hauteur : Nafi (1,92m) prend la tête avec 2176 points

Après avoir entamé son concours par de bons premiers essais à 1,80m, 1,83m, 1,86m et 1,89m, Nafi Thiam (record : 2,02m) s’est retrouvé seule sur le sautoir à partir d’1,92m. Une barre qu’elle a alors franchie, elle aussi, dès sa première tentative pour signer son meilleur saut de l’année! Allongée et se posant une poche de glace sur le front entre les essais, Nafi Thiam connut ensuite un premier échec à 1,95m. Sous le regard de Roger Lespagnard, tapant dans les mains en rythme pour l’encourager, son deuxième essai fut bien près d’être couronné de succès mais elle accrocha la barre avec les chevilles. Son troisième essai se révélant infructueux également, la médaillée d’or de Rio récolte donc 1132 points supplémentaires. Après deux épreuves, elle totalise 2176 points et devance l’Américaine Erica Bougard de 19 points (2157) et Katarina Johnson-Thompson de 38 points (2138), cette dernière ayant dû se contenter d’un saut à 1,86m. Noor Vidts, qui a franchi 1,83m, occupe la 4e place provisoire (2115 pts).





100m haies : une bonne entrée en matière (13.54)

Au Stade olympique, le thermomètre affichait déjà 31°C lorsque notre compatriote est apparue au départ de la première des sept épreuves figurant au programme de ses deux journées de compétition, le 100m haies (record personnel : 13.34). Troisième de la première série, remportée en 13.27 par la championne du monde Katarina Johnson-Thompson, sa voisine de couloir, Nafi Thiam a signé un chrono de 13.54 (+0,2 m/s) lui rapportant 1044 points. Il s'agit de son meilleur temps de la saison dans cette épreuve.





Nafi occupe la 15e place après le 100m haies, l’Américaine Kendell Williams se trouvant provisoirement à la première place après ses 12.97 (1.129 pts). L'autre Belge en lice, Noor Vidts, a amélioré son record de 24 centièmes (13.17) et occupe le cinquième rang avec 1.099 points.