Accueil Sports Omnisports Karsten Warholm, le Usain Bolt du 400 m haies : "J'ai montré que c'était possible" Ce mardi, le Norvégien de 25 ans est devenu champion olympique avec un chrono sidérant de 45.94. © AP Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis





Dans le monde des légendes vivantes, Usain Bolt occupe une place de choix. L’homme le plus rapide de tous les temps a placé ses records des 100 et 200 mètres à des hauteurs actuellement inégalables. Il regarde avec une certaine compassion les bolides d’aujourd’hui tenter de marcher sur ses traces. Mais le Jamaïcain n’est, désormais, plus seul sur sa planète....