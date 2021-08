Sydney McLaughlin explose le record du monde du 400 mètres haies et se pare d'or

Après le 400 mètres haies masculin déjà entré dans la légende de l'athlétisme, la course féminine s'est montrée tout aussi impressionnante. L'Américaine Sydney McLaughlin, dans un temps phénoménal de 51.46, a en effet amélioré son propre record du monde afin de devancer sa compatriote Dalilah Muhammad, elle aussi sous le précédent record du monde, et remporter la médaille d'or, mercredi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Sur la piste très rapide du stade olympique de Tokyo, les deux Américaines ont couru plus rapidement que l'ancien record du monde de McLaughlin (51.90) réalisé en juin 2021.

Mais grâce à un incroyable finish, la Californienne de 21 ans s'est imposée en 51.46 afin de devancer sa compatriote Dalilah Muhammad, qui a réalisé la 2e performance de tous les temps dans un chrono de 51.58.

La Néerlandaise Femke Bol a complété le podium grâce à un temps de 52.03, nouveau record d'Europe.