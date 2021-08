Heptathlon: Nafi Thiam passe à la vitesse supérieure au saut en longueur et au javelot, Noor Vidts peut rêver d'une médaille de bronze (VIDEOS)

La deuxième journée de l'heptathlon a très bien débuté pour Nafi Thiam, qui a remporté une victoire partielle au saut en longueur grâce à un saut à 6,60m. Elle devrait obtenir la médaille d'or ou d'argent après le 800 mètres, qui se disputera à 14h20. Noor Vidts, elle, est en course pour une surprenante médaille de bronze.





Lancer du javelot: avec 54,68m, Thiam met la pression sur Vetter

Pour ses premiers lancers en compétition depuis les championnats du monde 2019, Nafi Thiam, qui évoluait dans le groupe A, a rassuré tout le monde ! Après un premier lancer mesuré à 49,64 m, la sociétaire du RFCL s’est surpassée pour expédier son javelot à 54,68m, soit la troisième performance de sa carrière. Son dernier lancer sera un peu moins bon (50,93m) mais avec ce résultat, Nafi met la pression sur Anouk Vetter, qui évoluera dans le groupe B un peu plus tard. Autre très bonne nouvelle, Noor Vidts a établi un nouveau record personnel avec 41,80m (ancien record : 38,80m) et se mêlera bel et bien à la lutte pour les médailles lors du 800m !





Saut en longueur : 6,60m pour Nafi !

Nafi a débuté par un saut mordu et il s’agissait, dès lors, d’assurer une marque au deuxième essai, Ce fut chose faite avec un bon saut mesuré à 6,47m au cours duquel la championne en titre abandonna 16 centimètres sur la planche. De son côté, Anouk Vetter, leader du classement après les quatre premières épreuves, a aligné des sauts à 6,42m et... 6,47m respectivement à ses deuxième et troisième essais. Une égalité parfaite, donc, avant le dernier essai de Nafi! Laquelle sortit son meilleur saut à sa dernière tentative avec un bond à 6,60m. Avec 1040 points supplémentaires, Nafi Thiam en compte désormais 4961 et revient à la deuxième place à quatre points seulement d’Anouk Vetter (4965 pts). Laquelle possède des records à 58,41m au javelot et 2.17.71 sur 800m (contre 59,32m et 2.15.24 sur 800m à Nafi). On le comprend, le suspense est total dans cet heptathlon !

Quant à Noor Vidts, elle a signé un résultat de 6,32m au dernier essai et recule à la troisième place du classement, à 71 points de Nafi Thiam.









200 mètres: abandon de Johnson-Thompson

La Britannique Katarina Johnson-Thompson, qui était la principale concurrente de Nafi Thiam sur papier, s'est blessée au mollet droit durant la première série du 200 mètres, remportée par la Belge Noor Vidts en 23"70. Ce qui constitue son record personnel. Une performance qui lui assure le podium provisoire au terme de la première journée et même de devancer Nafi Thiam au classement provisoire. Car la championne olympique en titre a quelque peu déçu avec un chrono de 24"90, alors qu'elle avait réussi un chrono de 24"48 cette saison. Elle recule donc à la troisième place provisoire à l'issue de la première journée.



C'est la Néerlandaise Anouk Vetter qui occupe la tête du classement avec 3968 points, devant les deux Belges: Noor Vidts, qui totalise 3941 points, et Nafi Thiam qui compte 3921 points. L'heptathlon reprendra la nuit prochaine avec la longueur à 2h40, le javelot à 5h30 et le 800 mètres à 14h20. Le suspense risque d'être énorme pour la médaille d'or puisque Vetter a des records personnels proches de ceux de Thiam sur les trois épreuves à venir, avec le même point faible que la Belge sur le 800 mètres.



Noor Vidts est pour sa part généralement plus en difficulté en deuxième journée et elle devra réussir de nouveaux records personnels pour conserver une chance de médaille.











Lancer du poids: 14,82 m pour Nafi, petite déception

Un peu plus de six heures après le concours de la hauteur, c’est le lancer du poids (record outdoor : 15,41m) qui attendait Nafi Thiam en début de soirée à Tokyo. Semblant très sereine à l’échauffement, elle a effectué d’emblée un essai intéressant, mesuré à 14,82m (849 pts). Mais Nafi peut mieux, elle le sait. Ce ne sera toutefois pas encore pour le deuxième essai, non abouti et que notre représentante a annulé immédiatement en marchant en dehors du cercle. Ni pour le troisième, mesuré à… 14,80m. Un résultat pas à la hauteur des espérances de la championne belge avant de se produire sur 200m. Nafi Thiam occupe toujours la tête du classement, mais voit se rapprocher Anouk Vetter (2969 pts) alors que Noor Vidts, grâce à un record personnel (14,33m) prend la troisième place au provisoire.





Saut en hauteur: Nafi (1,92m) prend la tête avec 2176 points

Après avoir entamé son concours par de bons premiers essais à 1,80m, 1,83m, 1,86m et 1,89m, Nafi Thiam (record : 2,02m) s’est retrouvé seule sur le sautoir à partir d’1,92m. Une barre qu’elle a alors franchie, elle aussi, dès sa première tentative pour signer son meilleur saut de l’année! Allongée et se posant une poche de glace sur le front entre les essais, Nafi Thiam connut ensuite un premier échec à 1,95m. Sous le regard de Roger Lespagnard, tapant dans les mains en rythme pour l’encourager, son deuxième essai fut bien près d’être couronné de succès mais elle accrocha la barre avec les chevilles. Son troisième essai se révélant infructueux également, la médaillée d’or de Rio récolte donc 1132 points supplémentaires. Après deux épreuves, elle totalise 2176 points et devance l’Américaine Erica Bougard de 19 points (2157) et Katarina Johnson-Thompson de 38 points (2138), cette dernière ayant dû se contenter d’un saut à 1,86m. Noor Vidts, qui a franchi 1,83m, occupe la 4e place provisoire (2115 pts).

100m haies: une bonne entrée en matière (13.54)

Au Stade olympique, le thermomètre affichait déjà 31°C lorsque notre compatriote est apparue au départ de la première des sept épreuves figurant au programme de ses deux journées de compétition, le 100m haies (record personnel : 13.34). Troisième de la première série, remportée en 13.27 par la championne du monde Katarina Johnson-Thompson, sa voisine de couloir, Nafi Thiam a signé un chrono de 13.54 (+0,2 m/s) lui rapportant 1044 points. Il s'agit de son meilleur temps de la saison dans cette épreuve.





Nafi occupe la 15e place après le 100m haies, l’Américaine Kendell Williams se trouvant provisoirement à la première place après ses 12.97 (1.129 pts). L'autre Belge en lice, Noor Vidts, a amélioré son record de 24 centièmes (13.17) et occupe le cinquième rang avec 1.099 points.