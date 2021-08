Heptathlon: positif au Covid, Roger Lespagnard n'a pu coacher Nafi Thiam

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

L’absence de Roger Lespagnard (74 ans) dans la tribune réservée aux équipes n’est pas passée inaperçue, ce jeudi midi, au stade olympique de Tokyo. Alors que Nafi Thiam s’échauffait en vue du lancer du javelot, c’est en effet Michael Van der Plaetsen, le frère et entraîneur de Thomas, qui supervisait l’échauffement. Quelques minutes plus tard, le communiqué des managers de la championne olympique faisait état d’une absence "pour raisons médicales" sans autre précision immédiate.



Plus tard dans la matinée, l'information était confirmée par l'intéressé lui-même à plusieurs médias: l'entraîneur de Nafi Thiam est positif au Covid. Sans présenter le moindre symptôme pour l'instant.