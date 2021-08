Le Portugais Pedro Pichardo sacré champion olympique du triple saut

Pichardo a été impressionnant avec un bond à 17,98 m à son troisième essai, remportant l’or devant le Chinois Zhu Yaming (17,57 m) et le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango (17,47).

En l’absence du patron de la discipline, le double champion olympique et quadruple champion du monde Christian Taylor, blessé, Pichardo a réussi à gagner son premier grand titre.

Né à La Havane et naturalisé portugais en 2017, Pichardo est le 4e meilleur performeur de tous les temps (18,08 m) et a été double médaillé d’argent aux Mondiaux (2013, 2015).

Zango est lui entraîné par l’ancien champion du monde français Teddy Tamgho et vit dans le nord de la France. Etudiant en génie électrique, il est depuis janvier le premier homme à plus de 18 m en salle au triple saut (18,07 m) et avait récolté la médaille de bronze aux Mondiaux de Doha en 2019.