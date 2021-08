Wickham égalise à 13 minutes du terme: Australie-Belgique 1-1 (DIRECT)

Le début de match était à la fois fermé, et équilibré en terme de possession, avec un premier quart temps conclu sur le score logique de 0-0. Comme attendu, les Australiens mettaient beaucoup d'impact physique pour gêner les Red Lions dans l'approche de leur cercle.



Il fallait moins de deux minutes dans le deuxième quart temps pour voir Cédric Charlier pénétrer dans le cercle et armer une lourde frappe, repoussée du pied par le portier australien. Dans la foulée, Antoine Kina envoyait une superbe frappe en lucarne mais le gardien australien sortait un magnifique arrêt du stick, pour retarder l'échéance. Cinq minutes avant la mi-temps, Alexander Hendrickx ne parvenait pas à cadrer sa première tentative sur pc. C'était la dernière occasion de cette première mi-temps.



Dès le début de deuxième mi-temps, Florent Van Aubel parvenait à ouvrir le score suite à un contre favorable dans le cercle australien, mettant ainsi les Red Lions aux commandes (0-1). Les Australiens répondaient après huit minutes en deuxième mi-temps avec un tir qui s'écrasait sur le poteau de Vanasch. Dans la foulée, l'Australie obtenait un pc qui était joliment détourné par Vincent Vanasch. Le troisième quart temps se terminait sans nouvelle occasion et la Belgique était à quinze minutes du bonheur absolu.



Dès le début du quatrième quart temps, Tom Wickham mettait fin à une petite partie de flipper dans le cercle belge avec un bon smash dans le but des Red Lions (1-1). Tout était alors à refaire.





