Revivez les médailles d'or de Nafi Thiam et des Red Lions aux JO de Tokyo (VIDEO)

Grâce aux performances de Nafissatou Thiam et la prestation des Red Lions face à l'Australie, la Belgique a réussi à remporter deux médailles d'or sur la même journée.

Tout a commencé vers midi. Les Red Lions ont battu l'Australie, première nation mondiale de hockey. Après un partage (1-1) lors du temps réglementaire, les troupes de Shane McLeod l'ont emporté aux shoot-outs (2-3) grâce à un Vincent Vanasch des grands soirs !





Ensuite, vers 14H25, Nafissatou Thiam s'élançait pour le 800 mètres, dernière épreuve d'un l'heptathlon qu'elle dominait. Elle se devait de ne pas être distancée de plus de 4,5 secondes par la Néerlandaise Anouk Vetter. Elle a réussi à faire mieux que cela puisque la Belge a franchi la ligne avant sa concurrente.





Seule petite ombre au tableau, cette quatrième place de Noor Vidts. Elle, qui démarrait le 800m à la cinquième position du classement général de l'heptathlon, a été la plus rapide de sa série mais elle devait devancer Williams (USA) et Oosterwegel (Pays-Bas) de plus de 3,5 secondes. Si elle a réussi à lâcher l'Américaine, elle n'a pas su se défaire suffisamment de la Néerlandaise. Elle termine donc à une très jolie (mais cruelle) quatrième place au général.