Trois médailles belges possibles et une bonne surprise: tout ce qu'il ne fallait pas louper cette nuit à Tokyo

Côté belge

A l'international

Ce pourrait être la journée de la Belgique, ce jeudi, à Tokyo. Notre nation a l'occasion de doubler son bilan actuel en glanant trois nouvelles médailles. La quatrième est assurée avec la finale des, ce midi, face à l'Australie.La cinquième est presque assurée également: bien quedevrait remporter l'or (sur lequel elle a pris une sérieuse option) ou l'argent, à l'heptathlon, après la dernière épreuve (le 800 mètres) qui se disputera à 14h20. La bonne surprise pourrait venir de Noor Vidts, en course pour la médaille de bronze sur ce même heptathlon.Autre bonne surprise: la belle 6e place finale d'en K1 500 mètres (canoe kayak)., elle, a pris la 5e place de la finale C.Notons que lesentreront en lice à 12h25, avec la série du 4x400 mètres.En athlétisme, le Jamaïcainest sacré champion olympique du 110 mètres haies devant l’Américain Grant Holloway et un autre Jamaïcain: Ronald Levy.Du côté du lancer du poids,a conservé sa couronne en devançant son compatriote Joe Kovacs et le Néo-Zélandais Tomas Walsh.Le Portugaisa été sacré champion olympique du triple saut avec un triple bond à 17,98 mètres. Le Chinois Zhu Yaming (17,57 m) et le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango (17,47) complètent le podium.Du côté du skate park, l’Australienest devenu le premier champion olympique de "bowl".Enfin, signalons que l'Inde a battu l'Allemagne dans la petite finale du tournoi de hockey (5-4), récoltant une belle médaille de bronze.