Les Belgian Tornados qualifiés pour la finale du 4x400 mètres, Jonathan Borlée se blesse (VIDEO)

Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Jonathan Borlée étaient alignés par Jacques Borlée, dans la deuxième série du 4x400 mètres.

Les Belgian Tornados se sont qualifiés pour la finale du 4x400 mètres sans Kevin Borlée, laissé au repos, en prenant la troisième place de leur série.



Alexander Doom, premier relayeur, a cédé le témoin à Jonathan Sacoor en bonne position, permettant au Brabançon de se rabattre en deuxième position. A la corde, Sacoor résistait bien pour céder le relais à Dylan Borlée en deuxième place. Le cadet de la fratrie restait dans la foulée du leader polonais avant de le dépasser dans les derniers mètres, permettant à Jonathan Borlée d'être dans les meilleures dispositions. Et heureusement, car Jonathan Borlée terminait ce relais blessé, dans les cinquante derniers mètres, laissant la Pologne et la Jamaïque le dépasser pour obtenir la 3e et dernière place qualificative directe..



Les Belges ont pris la 3e place de la seconde série en 2:59.37, derrière la Pologne (2:58.55) et la Jamaïque (2:59.29). Les vainqueurs de la première série, les Etats-Unis ont signé le meilleur chrono de la journée en 2:57.77.



La finale de ce 4x400 mètres est programmée ce samedi à 14h50.