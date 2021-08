Cyclisme sur piste: Kenny de Ketele et Robbe Ghys échouent au pied du podium

Kenny De Ketele et Robbe Ghys ont pris la 4e place du Madison messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo, samedi sur la piste du vélodrome d'Izu. Le duo belge, champion d'Europe de l'américaine en 2018 à Glasgow et médaille de bronze des Mondiaux 2019 à Pruszkow, termine avec 32 points. La victoire est revenue aux Danois Michael Morkov et Lasse Normam Hansen, qui l'ont emporté avec 43 points.

Les Britanniques Ethan Hayter et Matthew Walls, 2e avec 40 points, et les Français Benjamin Thomas et Donovan Grondin, 3e avec 40 points, prennent les médailles d'argent et de bronze.

Kenny De Kelele, 36 ans, dispute ses troisièmes Jeux. Le Flandrien avait déjà pris la 4e place du Madison en 2008 aux Jeux de Pékin, associé à Iljo Keisse. Il avait fait partie de l'équipe belge 9e de la poursuite par équipes à Londres en 2012. A Tokyo, il s'est classé 13e de l'omnium jeudi. Il avait aussi été champion du monde de l'américaine en 2012 avec Ghijs Van Hoecke et champmion d'Europe avec Iljo Keisse en 2008 et 2011.

Robbe Ghys, 24 ans, vit sa première expérience olympique. Outre ses deux médailles à l'Euro et aux Mondiaux, il a aussi remporté les Six Jours de Gand en 2019 avec De Ketele.

Au programme olympique de 2008 à 2008, le Madison n'avait pas été disputé en 2012 et 2016 et effecue donc son retour aux JO.