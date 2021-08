JO 2020 : 22 nouveaux cas de coronavirus dans la bulle olympique

Jeudi, un bilan record de 31 nouvelles contaminations avait été enregistré, battant le record des 29 nouveaux cas mercredi. Au total, 404 cas positifs au coronavirus ont été recensés depuis le début des JO.

Parmi les nouveaux cas, on retrouve deux membres de médias étrangers. Les autres personnes sont des bénévoles, des employés qui travaillent dans l'encadrement des Jeux, le personnel du comité d'organisation et d'autres personnes non identifiées qui sont liées aux JO.