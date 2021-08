Les Belgian Tornados terminent à la 4e place de la finale du 4X400 mètres

Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée espéraient monter sur le podium olympique, ce samedi. Pour y parvenir, il aurait toutefois fallu que toutes les planètes s'alignent mais cela ne fut malheureusement pas le cas. Ils quitteront Tokyo avec une très belle, mais frustrante, quatrième place au vu de l'énorme concurrence sur ce relais.



Les Tornados ont pourtant largement battu leur record de Belgique avec un chrono de 2'57:88. Loin derrière les Etats-Unis (2'55:70) mais à quelques foulées des Pays-Bas (2'57:18) et des Botswanais (2'57:27).



C'est la septième "médaille en chocolat" de la Belgique sur ces Jeux. On ne saura malheureusement jamais ce que cela aurait pu donner avec un Jonathan Borlée (blessé en demi-finale, pour rappel) en forme...