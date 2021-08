Pieter Devos, de non-sélectionné à médaillé: "C'était des montagnes russes mentales"

Il y a quelques semaines, Pieter Devos était sous le choc. Il ne faisait pas partie de l'équipe belge retenue pour les Jeux Olympiques. Il a d'abord été retenu comme remplaçant du réserviste Yves Vanderhasselt, puis il a pris la place de Niels Bruynseels dans la compétition par équipes. Samedi, Devos a arboré la médaille de bronze aux côtés de Grégory Wathelet et Jérôme Guery.

"Cela a été des montagnes russes sur le plan mental. Je ne le réalise pas tout à fait pour le moment. Il y a eu tellement de hauts et de bas", a expliqué Devos. "Je suis très heureux de la façon dont j'ai géré la situation. En ce qui me concerne, j'avais fermé le chapitre après ma non-sélection, mais je me suis assuré d'être prêt si je devais faire un remplacement. Je suis resté concentré et j'ai pu compter sur mon cheval Claire Z. Elle a fait un travail incroyable."

Devos, Guery et Wathelet ont offert à la Belgique sa première médaille olympique en sport équestre depuis Montréal 1976. "Aujourd'hui, nous avons écrit l'histoire du sport équestre belge. Une telle médaille est phénoménale. Pour nous, c'est certainement mérité car, en tant que Belgique, nous sommes numéros 1 au classement toutes disciplines confondues. Donc nous le méritons", s'est réjoui Devos.