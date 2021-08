JO 2020: un Bashir Abdi très ému reçoit sa médaille de bronze lors de la cérémonie de clôture (PHOTOS)

Après deux semaines de sport intense, les Jeux Olympiques de Tokyo sont terminés! Tant attendus, puisque reportés d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, ces JO 2020 ont été le théâtre de plusieurs records du monde, et ont rapporté sept médailles à la Belgique (3 d'or, 1 d'argent et 3 de bronze) et 26 top 8. Un bilan jugé extraordinaire par le COIB, qui offre à la Belgique la 29e place au classement des médailles, dominé par les Américain(e)s.

La cérémonie de clôture de ces Jeux, qui symbolise notamment le passage de relais de Tokyo à Paris qui accueillera les JO en 2024, a débuté à 13h par l'entrée des porte-drapeaux. C'est le cavalier Grégory Wathelet, médaillé de bronze aux côtés de Jérôme Guery et Pieter Devos lors du concours de saut d'obstacles par équipe, qui représente la Belgique.

© AFP





© AP





Les athlètes toujours présents à Tokyo, ceux dont la compétition s'est terminée il y a moins de 24h, ont ensuite fait leur entrée dans le stade olympique, dans une ambiance chaude et détendue.

© AFP





© AFP





Jeux de lumières et feux d'artifice ont ensuite illuminé les lieux, avant que des musiciens, danseurs et autres artistes n'assurent le show sur la pelouse.

© AFP





© AFP





Bashir Abdi, troisième du marathon olympique ce dimanche matin à Sapporo, a reçu sa médaille de bronze durant la cérémonie, juste après le podium du marathon féminin. Très ému, notre compatriote a donc vécu une remise de médailles particulière.

© AFP





Dans le même temps à Paris, des festivités, avec les médaillés français, se déroulent au Trocadéro. Les organisateurs des JO de Paris avaient prévu de hisser un drapeau géant sur la Tour Eiffel mais les "conditions météo ne permettent pas de le faire", ont-ils indiqué.

© AP