JO 2020 : un fantastique Bashir Abdi décroche la médaille de bronze sur marathon

La Belgique tient sa septième médaille des Jeux olympiques. Ce dimanche matin, à Sapporo, Bashir Abdi s'est, en effet, classé troisième du marathon en 2h10:00 ! Le Kényan Eliud Kipchoge (2h08.38) a conservé son titre olympique devant le Néerlandais Abdi Nageeye (2h09:58).

Koen Naert a, lui aussi, signé une superbe performance en se classant à la 10e place (2h12:13). Notre troisième représentant, Dieter Kersten est également venu à bout de ce marathon olympique qu'il a terminé à la 59e place en 2h22:06.

Bien placé dans le peloton, Bashir Abdi est parvenu à suivre l'accélération des candidats aux médailles tandis que Koen Naert, champion d'Europe en 2018 à Berlin, a dû lâcher à une petite dizaine de kilomètres de l'arrivée. Champion olympique en 2016, Kipchoge partait seul et un groupe de quatre poursuivants se formait avec Abdi, le Kényan Lawrence Cherono, l'Espagnol Ayad Lamdassem et le Néerlandais Abdi Nageeye. Alors que Kipchoge filait tout droit vers la défense de son titre, le groupe des poursuivants se disputait les médailles de bronze et d'argent. Dans le dernier kilomètre, Lamdassem devait laisser filer ses concurrents. Les deuxième et troisième places se jouaient au sprint. Nageeye emmenait son ami Bashir Abdi dans sa foulée et Cherono ne pouvait pas suivre, laissant Nageeye prendre la médaille d'argent et Bashir Abdi, le bronze.