Lotte Kopecky, victime d'une chute, abandonne la course Omnium

Dernière chance de médaille pour la Belgique lors de ces Jeux de Tokyo, Lotte Kopecky n’accrochera pas le podium dans l’Omnium de ce dimanche.

Victime d’une lourde chute dans le Scratch, la première des quatre épreuves de la journée, l’Anversoise a jeté l’éponge dans la foulée, dans la course tempo.

En larmes, la pistarde, blessée notamment au niveau de la cuisse gauche, n’a pas pu passer au-dessus de la douleur provoquée par sa chute.

Deux jours plus tôt, Lotte Kopecky avait déjà été prise dans une chute impressionnante lors de la course à l’américaine qu’elle disputait en compagnie de sa compatriote Jolien D’Hoore.

Avec cet abandon, la délégation belge s’apprête donc à quitter la capitale japonaise avec sept médailles, dont trois en or, dans ses bagages.