Accueil Sports Omnisports Bashir Abdi, le rêve devenu réalité Quarante-cinq ans après celle de Karel Lismont, le Gantois de 32 ans a pris la 3e place du marathon. Une médaille de bronze olympique ! Le plus bel exploit de sa carrière. © AFP David Lehaire

Samedi soir dans les couloirs du stade olympique, les mines étaient renfrognées, les regards sombres. Dans la foulée de la 4e place des Belgian Tornados et d’un Kévin Borlée effondré, on pensait que la récolte de médailles...