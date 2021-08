JO 2020: l'équipe de basket 3x3 réagit aux accusations d'organisation de tournois fictifs, une enquête ouverte par la fédération de basket

Le Team Antwerp, qui a représenté la Belgique aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été où il a pris la 4e place du 3X3 en basket, a réagi par voie de communiqué à l'article du Standaard paru mercredi qui soupçonne l'équipe de manipulation dans l'organisation de tournois fictifs en 2019 pour obtenir des points supplémentaires au classement mondial de la FIBA 3X3. "Vous avez vu comme tout le monde comment nous nous sommes qualifiés non sans mal et avec tant d'efforts tors du tournoi à Debrecen", peut-on lire dans un communiqué.

"Lors d'une première tentative à Graz en Autriche, nous avions failli nous qualifier déjà. Ensuite, nous avons participé aux Jeux Olympiques avec beaucoup de succès. Si vous regardez le classement mondial, les six joueurs de Team Antwerp (les 6 premiers du classement belge) ont à eux seuls plus de points que les cinquante meilleurs joueurs du Brésil réunis, qui étaient à la 20e place mondiale la semaine dernière. Nous étions une bonne équipe qui pouvait entrer en ligne de compte pour une qualification à l'époque et nous l'avons fait sur le terrain en 2021. A part ça, nous n'avons pas vraiment d'autres commentaires à faire. Cela nuirait à l'énorme travail effectué et aux nombreux sacrifices que nous avons consentis pendant des mois".

Le quotidien De Standaard a rapporté dans son édition de mercredi que des tournois de basket 3X3 auraient été organisés en Belgique, à Anvers, entre août et octobre 2019, de façon fictive, pour permettre aux Belgian Lions de récolter les points nécessaires au classement FIBA 3X3 afin de pouvoir participer aux tournois de qualifications en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.

La fédération belge de basketball a annoncé en fin de matinée ce mercredi l'ouverture d'une enquête pour d'éventuelles fraudes, suite à ces accusations. "Basketball Belgium, Basketball Vlaanderen et l'AWBB ont pris acte d'un article publié dans plusieurs journaux le 25 août [...] Si les allégations devaient s'avérer exactes, la fédération serait préjudiciée et par extension elles mettraient à mal le basket en général", peut-on lire dans un communiqué. "Basketball Belgium, Basketball Vlaanderen ou l'AWBB ne sont en aucun cas impliquées dans l'organisation de tels tournois et elles n'ont jamais reçu de dossier ou de plainte à ce sujet" a précisé Jan Van Lanschoot, président de Basketball Belgium.