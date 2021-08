Déception pour Tatyana Lebrun aux Jeux paralympiques : “Ma course n’a pas été bonne”

Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, disputés dans un contexte bien particulier, la jeune Tatyana Lebrun (16 ans) est passée à côté de son sujet lors de sa série du 100 mètres brasse en réalisant un chrono (1:27 : 96) bien loin de son meilleur temps sur la distance (1:20 : 82). Rattrapée par les émotions, la nageuse du club de Saint-Vith a laissé couler quelques larmes dans la zone mixte avant de se reprendre et d’analyser lucidement sa course et cette première expérience mondiale.

"Ma course n'a pas été bonne, expliquait celle qui a réalisé le septième temps de sa série, le onzième sur l'ensemble des participantes. J'ai réussi mon départ mais, après 25 mètres, je me suis sentie mal physiquement et mentalement. Sans doute la fatigue et le fait d'être loin de chez moi. Je suis loin de mon meilleur temps. Je suis déçue de ma course mais je vais essayer de ne garder que le positif de cette première expérience. C'est génial d'avoir nagé dans cette magnifique piscine olympique et j'espère que ce sera mieux la prochaine fois."

Il reste trois ans à Tatyana Lebrun pour préparer les Jeux de Paris qu'elle pourra aborder avec l'atout de cette expérience à Tokyo : "A l'avenir je vais aussi m'aligner sur d'autres nages pour ne pas me mettre toute la pression sur le 100 mètres brasse."