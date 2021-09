Jeux Paralympiques : Joachim Gérard hospitalisé d’urgence

"Mercredi soir 1er septembre, le joueur de tennis Joachim Gérard a été hospitalisé d’urgence", annonce par voie de communiqué le responsable média du Team Belgium. "Le tennisman qui a participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo, a été victime d’un malaise soudain et totalement inattendu."

"Les services d'urgence sont arrivés rapidement sur place et ont emmené Joachim Gérard à l'hôpital. Ayant repris connaissance, il a pu répondre aux questions qui lui ont été posées. Les premiers examens semblent indiquer que le problème serait d'ordre cardiaque", annonce le communiqué. Le joueur de tennis doit cependant rester à l'hôpital pour une observation et des examens supplémentaires. Plus d'informations seront communiquées sur l'état de santé du champion belge dès que possible.