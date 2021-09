Tim Celen médaillé d'argent de la course sur route en paracyclisme, la 13e médaille belge

A l'issue des 23,4 km du parcours, le jeune Limbourgeois, 23 ans, a terminé à 1:08. du Chinois Chen Jianxi, vainqueur en 51.07 pour décrocher sa deuxième médaille lors de ces Jeux Paralympiques. Tim Celen avait en effet décroché la médaille de bronze du contre-la-montre T1-T2 mardi.

A mi-parcours, Tim Celen était à 7 secondes d'un trio de tête le Colombien Juan Jose Betancourt Quiroga (T2), l'Espagnol Joan Reinoso Figuerola (T2) et ChenJianxi (T1). Une chute impliquant les deux premiers a permis à Jianxi Chen, déjà champion paralympique en contre-la-montre (T1), de filer seul en tête poursuivi par Tim Celen. La médaille de bronze est revenue au Colombien Juan Jose Betancourt Quiroga (T2), 3e à 1:34.

En juin dernier, Tim Celen, sixième des JO de Rio en 2016, a remporté le titre mondial lors des Championnats du monde de paracyclisme à Cascais, au Portugal. Le Limbourgeois est atteint de paralysie cérébrale, ce qui provoque une paralysie du côté droit de son corps.

C'est la 13e médaille belge lors de ces Jeux Paralympiques de Tokyo.

Les Belges comptent trois médailles d'or: deux grâce à Michèle George en dressage (grade V), et une par l'entremise du pongiste Laurens Devos (grade 9).

Trois médailles d'argent ont été enlevées par Peter Genyn (T51) sur 200 m en athlétisme, Ewoud Vromant (C2) en cyclisme contre-la-montre sur route et, donc Tim Celen (T2) dans la course en ligne.

Sept médailles de bronze complètent pour le moment ce bilan : deux en dressage gagnées par Manon Claeys (grade IV), une en tennis de table avec Florian Van Acker (grade 11), une en cyclisme sur piste grâce au tandem Griet Hoet et sa pilote Anneleen Monsieur dans dans le kilomètre en contre-la-montre, une en athlétisme enlevée par Roger Habsch (bronze) dans le 200 m (T51), deux en cyclisme contre-la-montre sur route qui sont revenues à Maxime Hordies (H1) et Tim Celen (T2).

Diedrieck Schelfhout 8e de la course sur route "la plus difficile de ma carrière"

Diederick Schelfhout (C3) a clôturé ses Jeux Paralympiques par une 8e place dans la course en ligne sur route (C1-C3) jeudi sur le circuit du Fuji International Speedway à l'issue d'une épreuve difficile physiquement et mentalement difficile. "J'avais en effet appris une mauvaise nouvelle avec le décès d'un proche et j'ai très mal dormi", a confié le Flandrien 35 ans. "Ce fut ma course la plus difficile mentalement. Mais j'y ai puisé de la force aussi pour ne pas décevoir. Et j'ai pu sprinter pour le bronze. Ce n'est pas si mal."

Les conditions pluvieuses n'étaient pas évidentes non plus et Diederick Schelfout a dû cravacher pour résorber un retard concédé en début de course. "Les sensations n'étaient pas mauvaises, mais j'avais un petit soucis avec mes pneus et je dérapais dans la descente. J'ai dû effectuer une manoeuve à cause d'un autre concurrent et j'ai été distancé. Je me suis battu pour revenir. Je ne pensais pas pouvoir encore lutter pour le bronze, mais je suis quand même revenu. Je ne suis pas le plus explosif au sprint. Pour la pluie, j'aime encore bien en fait. J'étais surtout content qu'il ne fasse pas si chaud. C'est dans la descente que c'était le plus difficile. Par moment, ce n'était plus du cyclisme, mais de la natation".

Diederick Schelfout en a terminé avec ses Jeux Paralympiques. Le Flandrien avait fini 12e du contre-la-montre sur route mardi alors que sur la piste au début des Jeux Paralympiques, il s'était classé 5e en poursuite individuelle sur 3km et 7e du kilomètre en contre-la-montre.

"Lors de la poursuite, j'ai eu des problèmes d'estomac, mais le kilomètre en contre-la-montre fut très bon. Certains paramètres de la course ont joué et j'aurais pu aller chercher le bronze. Sur la route, le contre-la-montre a été difficile à cause de la chaleur. Aujourd'hui, j'ai tout donné. Pour pouvoir revenir comme je l'ai fait, je pense que j'étais un des plus forts en course", a analysé Diederick Schelfhout.

En 2008, à l'âge de 22 ans, Diederick Schelfhout a été brûlé sur 85% de son corps à la suite d'un accident de la route. Il est resté dans le coma pendant 10 semaines, a passé plus d'un an à se réadapter et a subi plus de 60 interventions chirurgicales. Il a une diminution de la puissance musculaire de la jambe et du bras gauche, des quadriceps altérés, un genou gauche endommagé et des os manquants à la main.