Nafi Thiam ravie de sa performance au saut en hauteur au Van Damme: "Le public a fait la différence" Nafi Thiam (6e) a égalé sa meilleure performance de la saison avec 1,92 m.





À tout seigneur, tout honneur. Le public du 45e Mémorial Van Damme a réservé la première ovation de la soirée à sa double championne olympique de l'heptathlon, Nafi Thiam. S'alignant dans le concours du saut en hauteur situé en tout début de programme, la médaillée d'or de Rio et Tokyo a participé dès 19 h 12 à la présentation des athlètes parmi lesquels elle fut bien entendu la plus applaudie. Un quart d'heure plus tard, Nafi...