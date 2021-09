Sexisme dans le sport : Une grimpeuse autrichienne reçoit des excuses après la diffusion d'images inappropriées

La Fédération internationale d'escalade (IFSC) a présenté des excuses dans un communiqué suite à la diffusion d'un gros plan des fesses de Johanna Farber lors des Championnats du monde. Les images avaient été tournées alors que la grimpeuse autrichienne disputait les demi-finales de l'épreuve de bloc, la semaine dernière.

"L'IFSC condamne l'objectification du corps humain et prendra des mesures pour que cela cesse et pour protéger les athlètes", peut-on lire dans le communiqué.

Des événements similaires s'étaient produits lors de la Coupe du monde en Juin et la Fédération internationale d'escalade avait déjà présenté ses excuses à l'époque, après que la jeune femme ait publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Elle avait déclaré avoir été embarrassée par les images et avait appelé les gens à "arrêter de sexualiser les femmes dans le sport et à commencer à apprécier leurs performances".

"Combien de fois les choses devront-elles être mal faites avant que nous apprenions à les faire correctement ?" a déclaré le président de l'IFSC, Marco Scolaris, dans un communiqué.