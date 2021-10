Accueil Sports Omnisports En vacances, Nafi Thiam ne pense pas encore à sa reprise: "Je profite, tranquille..." Entre deux voyages, Nafi Thiam ne pense pas encore (trop) à la reprise des entraînements. ©BELGAPLUS Laurent Monbaillu Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme





Il y a eu la Suède, le Pérou et bientôt une autre destination sur laquelle elle gardera le mystère. Nafi Thiam est en vacances et elle compte bien en profiter pour se changer les idées ! "C'est le moment ou jamais. J'ai vraiment un mois pour voyager parce que, le reste de l'année, je suis pour ainsi dire bloquée par les entraînements et je peux...