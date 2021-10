Chloe McCardel est la nouvelle "Reine de la Manche" !

Ce mercredi 13 octobre, l’Australienne de 36 ans a, en effet, établi un nouveau record du monde du nombre de traversées de la Manche à la nage, le portant à… 44. Partie dans la nuit, de Douvres, Chloe est arrivée à bon port cet après-midi, au Cap Gris-Nez ! Un véritable exploit, compte tenu des conditions climatiques en cette fin de saison avec une température ambiante de 13° et une eau quand même encore à 16°.

Rien ne pouvait donc arrêter Chloe McCardel ! Ni la météo, ni les courants parfois défavorables. Ni même l’infection pulmonaire dont elle a souffert ce week-end, à la suite de sa 43e traversée, et qui l’a obligée à prendre des antibiotiques. Accompagnée de son fidèle bateau, le "Viking Princess II", sur lequel avait embarqué toute son équipe, Chloe s’est donc offert son "Graal". Le record du monde (accompli entre 1982 et 2006) était jusqu’ici la propriété de la Britannique Alison Streeter, aujourd’hui âgée de 57 ans…

Véritable star dans son pays, Chloe McCardel a débuté sa formidable série le 20 septembre 2009. Pour elle qui ne savait pas nager à l’âge de 11 ans et qui, gênée auprès de ses camarades d’école, avait demandé à sa mère de lui offrir des leçons de natation, c’est une incroyable revanche. Car l’Australienne est devenue une véritable boulimique de la nage dans la Manche avec de multiples traversées lors de ces douze dernières années, dont trois "double" (2010, 2012, 2017) et une "triple" (2015). Déjà deux authentiques exploits...

Toujours en solo, Chloe McCardel a nagé la Manche à… huit reprises en 2016. Et, fin 2019, elle a porté son total provisoire à 31. Malgré la crise sanitaire et les restrictions de voyage liées au Covid-19, l’Australienne, détentrice du record mondial de la plus longue nage, sans assistance, dans l’océan (124,4 km !) depuis 2014, a traversé la Manche six fois en 2020 et six fois en 2021, la dernière datant du 7 octobre.

Et elle a d’ores et déjà fixé rendez-vous à tous ses supporters ce samedi, à Douvres, pour fêter l’événement, que les journaux britanniques et australiens ne manqueront pas de relater en long et en large.