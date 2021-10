Face à la vaccination, certains sportifs de haut niveau se montrent réticents. Non vacciné, Novak Djokovic pourrait par exemple être exclu du prochain Open d'Australie. Philippe Godin, professeur de psychologie du sport à l'UCL et Jean-Michel De Waele, sociologue du sport à l’ULB, analysent les raisons de cette discorde.

Comme Novak Djokovic, ils sont prêts à se priver de compétition: plongée dans la tête des sportifs de haut niveau non vaccinés

Le verdict est tombé ce mercredi, les joueurs non vaccinés seront interdits de participation à l'Open d'Australie. L'Etat de Victoria, qui accueille l'Open d'Australie en janvier à Melbourne, a en effet annoncé qu'il n'y aura pas d'exemption pour les joueurs non vaccinés. Novak Djokovic pourrait donc faire l'impasse. Non...