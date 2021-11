Accueil Sports Omnisports Voile: Jonas Gerckens, convalescent mais confiant Le 7 novembre, Jonas Gerckens prendra le départ de la Transat Jacques Vabre. Il visera le top 10, malgré une côte cassée. Christophe Blaivie

Après ses fructueuses pérégrinations en double mixte en compagnie de Sophie Faguet où ils ont décroché l'argent à l'Euro et le bronze au Mondial en L30 (monotype de 9,58 mètres), Jonas Gerckens retrouve son Class40 Volvo 164 (40 pieds) qu'il partage avec le Français Benoît Hantzperg : "On se connaît depuis le circuit Mini 6.50 où on s'est souvent tiré la bourre." Les deux marins sont raccords avec des profils d'attaquants. Las, lors d'un entraînement début octobre, Jonas a fait une mauvaise chute et s'est brisé une côte. Pas de quoi hypothéquer sa participation à la "Jacques Vabre" mais sérieusement chambouler sa préparation. Six semaines de repos ont été préconisées. Le skipper...