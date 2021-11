Coronavirus: le sport en salle privé de public à partir de lundi

Cette mesure, conséquence de la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, entrera en vigueur à partir de lundi, a indiqué vendredi soir l'Association interfédérale du sport francophone (AISF). Selon l'AISF, le public sera autorisé en intérieur durant ce week-end, "même pour les compétitions amateures", et ne sera interdit qu'à partir du lundi 29 novembre. "L'Arrêté royal devrait paraître ce week-end et le protocole 'sport' de la FWB sera adapté".

"Le CoDeCo de ce vendredi 26 novembre a pris la décision d'interdire le public pour les activités sportives en intérieur (sauf pour les moins de 18 ans qui peuvent être accompagnés)", a communiqué l'AISF, qui ajoute que "par ailleurs, le CoDeCo indique que les fêtes privées dans des salles (à l'exception des cérémonies de mariages et de funérailles) sont interdites ce qui remet en cause la tenue des soupers de Saint-Nicolas, etc. dans nos clubs et centres sportifs".

Ces mesures sont d'application pour trois semaines. Le sport en extérieur pourra toujours accueillir des spectateurs moyennant le respect des règles en vigueur relative au covid safe ticket (CST) et au port du masque buccal.

Un nouveau Codeco aura lieu le 15 décembre.