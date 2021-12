L'ancien nageur champion olympique Yannick Agnel placé en garde à vue pour viol sur mineur

L'ancien nageur champion olympique Yannick Agnel, reconverti dans l'e-sport et consultant dans divers médias, a été interpellé jeudi et placé en garde à vue à Mulhouse (Haut-Rhin) dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans", pour une affaire remontant à 2016.