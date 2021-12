Accueil Sports Omnisports La NBA touchée par le Covid: quand le malheur des uns fait le bonheur des autres De nombreux joueurs ont été placés en quarantaine ces derniers jours (plus d'une centaine) offrant une fenêtre de tir pour d'autres qui veulent tirer leur épingle du jeu. ©BELGA Jérôme Brys Spécialiste Basket





Vous savez quelle est la phrase la plus prononcée pour le moment en NBA? On vous la donne dans le mille. Mettez le nom d'un joueur devant et ensuite "has entered the league's heath and safety protocols." Traduction: est entré dans le protocole sanitaire de la League. Et en résumé: est touché ou cas contact Covid et donc placé en quarantaine...