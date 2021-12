"La viabilité des clubs est sous pression": le sport professionnel en salle demande des perspectives pour le retour du public

Après que le Conseil d'Etat a décidé de revenir sur la fermeture du secteur culturel, la Pro Basketball League et l'Euromillions Volley League, soit les ligues belges de basket et de volley, demandent "une perspective à court terme pour autoriser les spectateurs lors des matchs".

Pour rappel, le huis clos est en vigueur pour le sport en salle depuis la fin novembre. "La viabilité des clubs est sous pression", déclare Maarten Bostyn, président de la Pro Basketball League, dans un communiqué publié mercredi. "Le modèle économique du basket-ball est construit autour de la billetterie, de l'hospitality et du sponsoring. Pour que ce modèle soit viable, nous avons besoin d'un public. Nos clubs ont déjà montré qu'ils sont parfaitement capables d'organiser des matchs de manière professionnelle et dans le respect des règles."

"Si cette situation perdure, il faut un soutien financier, car les coûts continuent et les revenus diminuent", embraye Luc Haegemans, président de l'EuroMillions Volley League. "Sinon, nous devons être en mesure de jouer à nouveau avec un public dès que possible. Nous demandons donc fermement l'égalité de traitement des audiences en salle."

Les deux ligues rappellent que "les deux sports ont investi des dizaines de milliers d'euros l'année dernière dans des protocoles spécifiques aux salles afin de pouvoir organiser des matchs en toute sécurité" et disent pouvoir "facilement accueillir plus de 200 personnes de manière responsable".

"Nous avons l'impression de ne pas être entendus pour le moment, et ne voyons pas la logique de certaines décisions, que nous vivons comme discriminatoires et disproportionnées par rapport à ce qui est encore possible dans d'autres secteurs", estime Maarten Bostyn. "Dans ce sens, nous allons analyser l'arrêt du Conseil d'État et voir quelles sont les options possibles",