Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic et la sprinteuse jamaïquaine Elaine Thompson ont été désignés Champions des champions pour l'année 2021 par le quotidien sportif français L'Equipe mardi.

Novak Djokovic et Elaine Thompson Champions des champions 2021 pour L'Equipe

Numéro 1 mondial, Djokovic, 34 ans, a remporté 5 tournois ATP cette année dont trois rendez-vous du Grand Chelem: l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, manquant de peu le parfait Grand Chelem en s'inclinant en finale de l'US Open face au Russe Daniil Medvedev. Le Serbe termine l'année en tant que N.1 mondial pour la 7e fois de sa carrière.

De son côté, Elaine Thompson, 29 ans, est rentrée des Jeux Olympiques de Tokyo avec trois médailles d'or, sur 100m, 200m et 4X100m. Les deux sportifs reçoivent cette récompense de la rédaction de l'Equipe pour la première fois de leur carrière.

Novak Djokovic a reçu 745 points pour 430 au nageur américain Caeleb Dressel et 347 au Slovène Tadej Pogacar. Un autre cycliste, Julian Alaphilippe, champion des champions français, est 4e avec 274 unités.

Elaine Thompson a récolté elle 808 points pour 477 à la judokate française Clarisse Agbégnénou, sacrée la veille championne des championnes françaises. La nageuse australienne Emma McKeon, 3e avec 261 points, complète le podium.

Ce trophée de Champions des Champions récompense depuis 1975 le sportif qui a marqué l'année, selon les journalistes des rédactions du groupe L'Équipe. Depuis 2012, le trophée n'est plus mixte et distingue un lauréat et une lauréate.