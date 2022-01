Êtes-vous incollable sur les exploits de nos sportifs en 2021? Voici notre grand quiz consacré au sport belge

1. Michèle George, 47 ans, paralysée de la jambe gauche après avoir reçu un coup de sabot en 2008, a remporté, aux Jeux de Tokyo, deux médailles d’or en équitation, portant son capital de médailles olympiques à

A - 4

B - 7

C - 6

2. La Royale Union Saint-Gilloise entame 2022 en tête du classement du championnat de la Pro Ligue. Le club bruxellois a rejoint l’élite à la fin de la saison 2020-2021. Après combien d’années d’absence ?

A - 30 ans

B - 48 ans

C - 52 ans

3. Le 8 août 2021, aux JO de Tokyo, Bashir Abdi offre à la Belgique une splendide médaille de bronze au terme d’un marathon de feu. Mais sa saison ne se termine pas ce jour-là. Le 24 octobre, il bat le record d’Europe en 2 heures 3 minutes et 36 secondes et remporte le marathon de

A - Rotterdam

B - Berlin

C - Paris

4. En s’adjugeant le titre de champion de Belgique de hockey sur gazon à l’issue de la saison 2020-2021, l’équipe anversoise du Dragons a décroché son

A - 9e sacre

B - 12e sacre

C - 17e sacre

5. Matthias Casse, 24 ans, a signé une grande année 2021, glanant l’or aux championnats du monde de judo chez les moins de 81 kg, l’argent aux championnats d’Europe et le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo. Le Mortselois a trois frères, tous sportifs accomplis. Jeroen est judoka, comme lui. Robin et Vincent pratiquent tous deux

A - L’escalade

B - La gymnastique acrobatique

C - L’aviron

6. Si l’on prend en compte l’année civile, quel est le trio de meilleurs buteurs de la Pro Ligue ?

A - Onuachu, Lang, Nicholson

B - Onuachu, Gano, Prevljak

C - Onuachu, Frey, Storm

7. L’équipe belge de saut d’obstacles présente aux JO de Tokyo, composée de Pieter Devos, Jérôme Guery et Gregory Wathelet a pris une belle médaille de bronze. Mais la Belgique a signé un autre exploit, en prenant également le bronze (derrière la Suisse et l’Allemagne) aux championnats d’Europe. Seul un des cavaliers titrés à Tokyo faisait partie du quatuor médaillé à Riesenbeck

A - Gregory Wathelet

B - Pieter Devos

C - Jérôme Guer

8. Aux Jeux paralympiques de Tokyo, le Liégeois Roger Habsch a remporté deux médailles de bronze, sur 100 et 200 mètres en chaise roulante. La veille du 100 mètres, il a vécu une mésaventure qui aurait pu le priver de médaille.

A - Il a été dérangé toute la nuit par un essaim de moustiques particulièrement voraces

B - Il a retrouvé sa chaise de compétition avec un pneu crevé et une roue désaxée

C - Il est resté coincé dans un ascenseur pendant six heures en regagnant son appartement, dans le village olympique

9. Aux Jeux olympiques de Tokyo, quelle était la proportion d’athlètes belges soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

A - 30,55 %

B - 34,75 %

C - 27,42 %

10. Le 3 octobre, se déroule un Paris-Roubaix cycliste d’anthologie, finalement remporté, au sprint, par l’Italien Sonny Colbrelli devant un coureur belge et le Néerlandais Mathieu Van der Poel. De quel belge parlons-nous ?

A - Florian Vermeersch

B - Remco Evenepoel

C - Jasper Stuyven

11. En éliminatoires de la Coupe du Monde de football féminin, l’équipe nationale belge a atomisé, le 25 novembre, celle d’Arménie, sur le score-fleuve et historique de 19-0. Quelle fut la meilleure buteuse de ce match fou ?

A - De Caigny

B - Wullaert

C - Tysiak

12. Aux championnats du monde de ski alpin, à Cortina d’Ampezzo (Italie), le Norvégien Sebastian Foss-Solevag a remporté, le 21 février 2021, le slalom messieurs. Un Belge, Armand Marchant, a participé à l’épreuve. Il a fini

A - 12e

B - 16e

C - 10e

13. Aux JO de Tokyo, Nafissatou Thiam est devenue la première athlète belge à conserver son titre olympique, celui de l’heptathlon. Grâce à son immense talent, sa ténacité et un esprit de compétition hors pair. Mais aussi grâce à son entraîneur, lui-même ancien athlète. Il s’agit de

A - Roger Lespagnard

B - Emile Puttemans

C - Karel Lismont

14. Qui vient d’être sacré, dans un sondage organisé par la DH et le Comité olympique interfédéral belge, meilleur sportif de l’année 2021

A - Nina Derwael

B - Nafissatou Thiam

C - Wout Van Aert

15. Pas question de clore ce quiz sportif belge sans évoquer l’extraordinaire performance des Red Lions, médaillés aux Jeux. Un petit cadeau pour la route. SI Vincent Vanasch a fait le travail contre l’Australie, lors de la séance de shoot-out, c’est un joueur de champ qui a permis à la Belgique de terminer la finale sur la marque de 1-1. En un mot comme en cent, qui fut le buteur belge ce soir-là ?

A - John-John Dohmen

B - Arthur Van Doren

C - Florent Van Aubel

Solutions

1 : C Elle avait décroché deux médailles d’or, en 2012, à Londres, et deux récompenses (une d’or et une d’argent) à Rio, en 2016.

2: B

3 : A

4 : B Le Léopold en a obtenu 28, la Rasante 18 et Uccle Sports 12, dont six d’affilée, entre 1979 et 1985.

5: B

6 : C Comme l’a indiqué la DH, Onuachu (Genk) a marqué 30 buts en 2021. Frey (Antwerp) en a inscrit 25. Suivent Prevljak (Eupen) avec 18 buts, Gano (Zulte Waregem), Gueye (Ostende) et Lang (FC Bruges) avec 17 roses, Dost (FC Bruges), Nicholson (Sporting de Charleroi), Undav (Union Saint-Gilloise) et Tissoudali avec 16 réalisations.

7: B Devos a concouru avec Nicola et Olivier Philippaerts ainsi qu’avec Jos Verlooy.

8: B Heureusement, Habsch et son staff disposaient des outils nécessaires pour réparer la chaise. On n’a jamais trouvé trace du saboteur.

9: C A Rio, en 2016, le taux était encore de 33,33 pourcents. Il y a du pain sur la planche pour rendre du lustre au sport francophone !

10: A N’oublions pas que Stuyven a quant à lui gagné Milan-San Remo.

11: B Wullaert a inscrit 5 buts, Tysiak et De Caigny chacune 3 pour 2 à Eurlings, Teulings et Cayman et 1 à Wynants et Vanhaevermaet.

12: C Après s’être classé 12e de la première manche, Armand Marchant a signé le 8e chrono de la deuxième.

13: A

14 : A La médaillée d’or aux barres asymétriques (gymnastique) des JO de Tokyo a devancé l’athlète namuroise, plébiscitée depuis… 2016, et le champion cycliste dans le cœur du public belge.

15: C