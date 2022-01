Sans concurrence, Sanne Cant empoche son 13e titre de championne de Belgique de cyclo-cross

Sanne Cant a dominé de la tête et des épaules le championnat de Belgique de cyclo-cross disputé à Maddelkerke chez les dames. Elle décroche par la même occasion son 13e maillot tricolore consécutif et reste invaincue depuis 2010. Marion Norbert-Riberolle et Laura Verdonschot complètent le podium.

Après un départ très rapide de Lotte Kopecky, quatre coureuses se sont isolées après moins d'un tour : outre la championne de Belgique sur route, on retrouvait Cant, Norbert-Riberolle ainsi que Alicia Frank. Sanne Cant a finalement lâché ses adversaires une à une pour s'isoler définitivement avant le second passage sur la ligne. Norbert-Riberolle a été la dernière à s'accrocher mais a dû rapidement s'avouer vaincue face à l'ancienne championne du monde pour se concentrer sur le deuxième place.

Derrière, alors que Franck était victime de problèmes mécaniques et que Kopecky payait son départ canon, Laura Verdonschot est revenue petit à petit pour accrocher un podium sur ce championnat de Belgique.

Ce dimanche, ce sera au tour des hommes de disputer leur championnat de Belgique de cyclo-cross à Middelkerke avec un seul favori : Wout van Aert qui peut décrocher son 5e titre conséctuif.