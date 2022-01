Êtes-vous incollable sur les exploits sportifs de 2021? Voici notre grand quiz consacré au sport mondial

1. En février 2021, Novak Djokovic remporte l’Open d’Australie de tennis, à Melbourne, en battant en finale le Russe Daniil Medvedev 7-5, 6-2, 6-2. Quel nombre de titres en Grand Chelem atteint-il ce jour-là ?

A - 19

B - 18

C - 16

2. Le 26 septembre, les États-Unis remportent, à Whistling Straits, sur les bords du lac Michigan, la 43e Ryder Club de golf, en écrasant l’Europe, tenante du titre, 19-9. C’était leur

A - 27e victoire

B - 22e victoire

C - 30e victoire

3. Champion olympique de cyclisme sur route, devant Wout Van Aert et Tadej Pogacar, l’Équatorien Richard Carapaz avait déjà brillé sur les routes du Tour de France, qu’il termina à la 3e place derrière le champion slovène, vainqueur indiscuté, et

A - L’Australien O’Connor

B - Le Danois Vingegaard

C - Le Néerlandais Kelderman

4. L’image a fait le tour du monde et frappé l’imagination pendant plusieurs jours. Le 12 juin 2021, en plein match de l’Euro de football entre le Danemark et la Finlande, le Danois Christian Eriksen s’effondre sur le terrain, victime d’un arrêt cardiaque. Il s’en sortira. Il s’est fait implanter un défibrillateur automatique, ce qui a mis fin à son contrat avec l’Inter de Milan. Depuis le mois de décembre, on l’a vu s’entraîner avec l’équipe de Chiasso, en Suisse, et avec son club formateur danois, à savoir

A - Le FC Copenhague

B - Le FC Midtjylland

C - L’OB Odense

5. Depuis 2005, quatre nations ont remporté les championnats d’Europe masculins de handball. Le Danemark, vainqueur en 2021, a gagné à deux reprises (2021 et 2019), l’Espagne aussi (2005 et 2013). La France l’a fait quatre fois (2009, 2011, 2015 et 2017). Reste un quatrième vainqueur. Lequel ?

A - L’Allemagne

B - La Croatie

C - La Suède

6. Le Vendée Globe a été remporté, au temps compensé, par Yannick Bestaven (Maître Coq IV). Un autre événement s’est produit lors de cette édition. Clarisse Cremer (Banque Populaire X) a terminé 12e mais a pulvérisé le record de vitesse féminin établi en 2001 par Ellen Mc Arthur, qui avait bouclé l’épreuve en 94 jours et 4 heures. Clarisse Cremer, elle, l’a fait en

A - 88 jours et 15 heures

B - 87 jours et 2 heures

C - 82 jours et 9 heures

7. En 2021, Lionel Messi a enfin remporté, avec l’Argentine, la Copa America de football. La sélection Albiceleste n’avait plus récolté le trophée depuis

A - 28 ans

B - 17 ans

C - 20 ans

8. Au bout du suspense, Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule Un, à l’issue du dernier tour du dernier Grand Prix, en coiffant le Britannique Lewis Hamilton sur le fil. Les amateurs de sports mécaniques savent que le pilote néerlandais est né en Belgique. Est-ce à

A - Tongres

B - Hasselt

C - Genk

9. Qui a remporté, le 23 octobre, le premier géant de la saison de Coupe du Monde de ski alpin féminin, à Solden, en Autriche ?

A - La Suissesse Lara Gut-Behrami

B - L’Italienne Marta Bassino

C - L’Américaine Mikaela Shiffrin

10. À quel pilote espagnol, Fabio Quartararo, premier Français à remporter le championnat du monde de motocyclisme, a-t-il succédé ?

A - Mir

B - Lorenzo

C - Marquez

11. En juin, le Norvégien Karsten Warholm, 25 ans, bat, en 46 secondes 70/100e, un record d’athlétisme mythique, celui du 400 mètres haies, le plus record sur piste en vigueur. Il tenait depuis

A - 29 ans

B - 27 ans

C - 25 ans

12. En 2021, le Slovène Tadej Pogacar, 23 ans, a réussi à remporter le Tour de France mais aussi deux grandes classiques, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Seuls, deux champions ont signé pareil exploit dans toute l’histoire du cyclisme. Lesquels ?

A - Felice Gimondi et Bernard Hinault

B - Eddy Merckx et Louison Bobet

C - Eddy Merckx et Fausto Coppi

13. Aux Jeux olympiques de Tokyo, l’Américain Fred Kerley (9 secondes 84 centièmes) et le Canadien André De Grasse (9 secondes 89) ont été battus par Marcell Jacobs (9 secondes 80), premier vainqueur européen du 100 mètres olympiques depuis le Britannique Linford Christie, en 1992. Un Européen donc mais de quelle nationalité ?

A - Italienne

B - Néerlandaise

C - Tchèque

14. L’édition 2021 du tournoi des Six Nations de rugby semblait promise à la France qui, pour la remporter, devait conclure, à domicile, contre l’Écosse. Mais les Bleus se sont plantés, laissant le trophée aux

A - Anglais

B - Italiens

C - Gallois

15. En 2021, le grand champion italien de motocyclisme Valentino Rossi a pris sa retraite. Ce pilote de vitesse a été sacré neuf fois champion du monde. Comment était-il surnommé dans le peloton ?

A - Le docteur

B - Le professeur

C - Le commandeur

Solutions

1 : B Djokovic en ajoutera deux autres (à Roland-Garros, au terme d’une finale en cinq sets contre le Grec Stefanos Tsitsipas et à Wimbledon, en battant l’Italien Berrettini). Djokovic a donc profité de 2021 pour rejoindre dans la légende l’Espagnol Nadal et le Suisse Federer (chacun 20 titres). /

2: A

3 : B Vingegaard s’est classé deuxième à 5 minutes 20 secondes de Pogacar, O’Connor 4e à 10 minutes 2 secondes et Kelderman 5e à 10 minutes 13 secondes.

4 : C

5 : A L’Allemagne a été sacrée en 2007. La Croatie l’avait été en 2003. La Suède a été finaliste en 2021.

6: B

7 : A En 47 éditions, l’Argentine a été sacrée 15 fois, l’Uruguay également pour 9 fois au Brésil, 2 fois au Chili, au Paraguay et au Pérou et 1 fois à la Colombie et à la Bolivie. Mais le dernier succès argentin datait de 1993 (36e édition)

8 : B

9 : C Aux championnats du monde, à Cortina, la Suissesse avait devancé l’Américaine pour l’or.

10: A Lors de la dernière décennie, Mir a été sacré en 2020, Lorenzo en 2012 et 2015, Marquez en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019.

11: A L’ancien record avait été établi en finale des JO de Barcelone (1992) par L’Américain Kevin Young, en 46 secondes 76/100e.

12: C Coppi l’a fait en 1949 et Merckx en 1969, 1971 et 1972.

13: A

14 : A

15 : A