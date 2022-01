JO 2022 : La Belgique envoie 19 sportifs à Pékin

Les Belges sont engagés en biathlon (Florent Claude, Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart, César Beauvais et Lotte Lie), bobsleigh (An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts), skeleton (Kim Meylemans), ski alpin (Armand Marchant, Sam Maes et Dries Van den Broecke), ski de fond (Thibaut De Marre), snowboard (Evy Poppe), patinage artistique (Loena Hendrickx), patinage de vitesse (Bart Swings, Mathias Vosté et Sandrine Tas), short-track (Hanne et Stijn Desmet). Olav Spahl sera le chef de mission dans la capitale chinoise.

La délégation belge comptait 22 sportifs en 2018, à Pyeongchang, soit la plus importante délégation noir-jaune-rouge depuis les Jeux de Garmisch, en 1936, où 27 Belges étaient présents.

Bart Swings avait décroché la médaille d'argent dans le départ groupé (mass-start) en patinage de vitesse il y a quatre ans, en Corée du Sud. Il s'agissait de la sixième médaille belge aux Jeux d'hiver, la première depuis les Jeux de Nagano en 1998 avec lee bronze de Bart Veldkamp. Micheline Lannoy et Pierre Baugniet, médaille d'or en patinage artistique en 1948, à St-Moritz, sont les seuls Belges à être montés sur la plus haute marche du podium aux Jeux d'hiver. La Belgique compte également deux médailles d'argent et trois médailles de bronze.