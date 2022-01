Quand Jada, fille de Kim Clijsters et Brian Lynch, enflamme les parquets américains

Fille de deux sportifs de haut niveau (Kim Clijsters et Brian Lynch), Jada semble également s'épanouir sur les terrains de sport. Agée de 13 ans et mesurant 1m78, elle est décrite comme une "arrière très athlétique, dotée d'instincts de meneuse de jeu et d'une forte capacité de finition", relaient nos confrères du Nieuwsblad.

Sa famille étant installée en Amérique depuis deux ans, elle évolue sous les couleurs des NJ Belles dans le New Jersey. Sur le terrain, elle enfile les paniers comme son père lorsqu'il était joueur. Brian Lynch a été champion de Belgique en 2005 avec Bree et a également joué pour les Antwerp Giants. Après sa carrière, il a été entraîneur adjoint des Giants et entraîneur de Limburg United et de Charleroi.

Peut-être que Jack ou Blake, les autres enfants du couple, choisiront la raquette de maman.