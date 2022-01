Les images surréalistes des pistes de compétition aux JO de Pékin (PHOTOS)

Les images des sites olympiques de Yanqing (ski alpin, luge, bob) et Zhangjiakou (ski de fond, biathlon, saut) font le tour des réseaux sociaux.

La région des sites olympiques est connue pour sa sécheresse hivernale, il n'y tombe presque jamais de neige malgré le froid. Les Jeux vont dépendre entièrement de la neige artificielle, dont la production est coûteuse en eau et en énergie. Pékin a néanmoins assuré que l'électricité consommée lors des JO serait entièrement d'origine renouvelable (éoliennes, panneaux solaires...).

©AFP

"J'ai vu une station de ski se créer de toutes pièces, chose qui n'est vraiment pas écologique alors qu'il y a des stations et des infrastructures, toutes prêtes, dans d'autres pays. Il n'y a pas de neige, cela n'a pas de sens", regrettait en novembre auprès de l'AFP la Française Perrine Laffont, championne olympique de ski de bosses en 2018. "Il n'y aura pas des paysages très enneigés. On annonce des conditions hyper difficiles en matière de température et de vent. Il y a aussi les enjeux écologiques. Cela fait mal au coeur de voir qu'ils ont rasé la montagne, c'est une forêt de lampadaires, ce n'est pas très naturel", déplore aussi Chloé Chevalier, biathlète française.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs athlètes et journalistes ont également fait part de leur consternation.