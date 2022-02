Officiel: la légende du football américain Tom Brady annonce sa retraite

La nouvelle était dans l'air depuis quelques temps. Sa retraite est désormais officielle. Une page se tourne au sein du football américain. Il aura marqué l’histoire du foot US, devenant l’égal des plus grands.

Le quarterback Tom Brady, largement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football américain, a officiellement annoncé sa retraite mardi, après avoir entretenu le suspense depuis plusieurs jours. "J'ai adoré ma carrière en NFL (la ligue professionnelle nord-américaine, ndlr), et maintenant il est temps de concentrer mon temps et mon énergie à d'autres choses qui requièrent mon attention", a écrit sur son compte Instagram le joueur de 44 ans, qui a remporté sept Super Bowls.

Brady a remporté le Super Bowl à sept reprises, six fois avec New England (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) et une fois avec Tampa Bay (2021). Il a été désigné cinq fois MVP (meilleur joueur) du Super Bowl et trois fois de la saison régulière.

