Qui sont les 21 athlètes de la délégation belge aux Jeux d'hiver?

La délégation belge compte finalement 21 sportifs (19 titulaires et 2 réservistes) pour ces Jeux d’hiver. Une légère déception dans la mesure où le COIB espérait secrètement battre le record de participation (27) datant de… 1936, à Garmisch-Partenkirchen. Avec 22 Belges (dont 1 réserviste) en 2018, à Pyeongchang, notre pays était parvenu à décrocher une médaille, l’argent en patinage de vitesse (Mass start), par Bart Swings, toujours présent à Pékin.

Le point d’interrogation entourant les sélections de Dries Van den Broecke (ski alpin) et d’Evy Poppe (snowboard), contestées par Tom Verbeke et Loranne Smans, ayant été levé par la justice, on peut affirmer que la plus jeune de la délégation est née le 2 mars 2004 et a donc 17 ans.

Le plus âgé est Florent Claude (30 ans), d’une courte tête devant Thierry Langer et Bart Swings. La particularité de Florent veut qu’il est d’origine française puisqu’il est né à Basse-sur-le-Rupt, dans les Vosges, et qu’il a opté pour la nationalité belge en 2017. Aussi Florent Claude est le chef de file du sport le mieux représentés dans notre délégation : le biathlon ! Ils sont, en effet, six avec notre jeune résreviste, Pjotr Dielen.

Voici le profil de chacun des Belges engagés à Pékin.

Biathlon

Florent Claude

Né le 11 novembre 1991, à Basse-sur-le-Rupt (Fra).

Coach : J.-G. Beatrix.

Discipline : 20 km indiv., 12,5 km sprint, 4x7,5 km relais, 12,5 km poursuite, 15 km Mass start.

Entre en action: Mardi 8 (20 km indiv.).

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 54e 20 km indiv., 55e 10 km sprint, 57e 12,5 km poursuite.

Thierry Langer

Né le 24 octobre 1991, à Malmedy.

Coach : J.-G. Beatrix.

Discipline : 20 km indiv., 12,5 km sprint, 4x7,5 km relais, 12,5 km poursuite, 15 km Mass start.

Entre en action: Mardi 8 (20 km indiv.).

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 66e 15 km libre (discipline : ski de fond).

Tom Lahaye-Goffart

Né le 4 avril 1996, à Liège.

Coach : J.-G. Beatrix.

Discipline : 20 km indiv., 12,5 km sprint, 4x7,5 km relais.

Entre en action: Mardi 8 (20 km indiv.).

Palmarès olympique: Première participation.

César Beauvais

Né le 17 août 2000, à Sallanches (Fra).

Coach : J.-G. Beatrix.

Discipline : 20 km indiv., 12,5 km sprint, 4x7,5 km relais.

Entre en action: Mardi 8 (20 km indiv.).

Palmarès olympique: Première participation.

Pjotr Dielen

Né le 8 mars 2000, à Brasschaat.

Coach : J.-G. Beatrix.

Discipline : 4x7,5 km relais (réserviste).

Entre en action: Mardi 15 (s.r.).

Palmarès olympique: Première participation.

Lotte Lie

Née le 6 septembre 1995, à Levanger (Nor).

Coach : J.-G. Beatrix.

Discipline : 15 km indiv., 7,5 km sprint, 12 km poursuite, 12,5 km Mass start.

Entre en action: Lundi 7 (15 km indiv.).

Palmarès olympique: Première participation.





Bobsleigh

An Vannieuwenhuyse

Née le 3 mars 1991, à Jette.

Coach : R. Maier.

Discipline : Bob à 2 (Pilote).

Entre en action: Vendredi 18.

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 12e (avec Sophie Vercruyssen).

Sara Aerts

Née le 25 janvier 1984, à Turnhout.

Coach : R. Maier.

Discipline : Bob à 2 (Freineuse).

Entre en action: Vendredi 18.

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 11e (avec Elfje Willemsen).

Kelly Van Petegem

Née le 3 décembre 1999, à Gand.

Coach : R. Maier.

Discipline : Bob à 2 (réserviste).

Entre en action : Vendredi 18 (s.r.).

Palmarès olympique: Première participation.





Patinage artistique

Loena Hendrickx

Née le 5 novembre 1999, à Turnhout.

Coach : J. Hendrickx.

Discipline : Individuel (progr. court et libre).

Entre en action: Mardi 15 (progr. court).

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 16e.





Patinage de vitesse

Bart Swings

Né le 12 février 1991, à Herent.

Discipline : 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, Mass start.

Entre en action: Dimanche 6 (5.000 m).

Palmarès olympique:

2014 > Sotchi : 4e 5.000 m, 5e 10.000 m, 10e 1.500 m, 23e 1.000 m.

2018 > Pyeongchang : 2e Mass start, 6e 1.500 m, 6e 5.000 m, 8e 10.000 m.

Mathias Vosté

Né le 20 mai 1994, à Assebroek.

Coach : M. ten Hove.

Discipline : 1.000 m, 1.500 m.

Entre en action: Mardi 8 (1.500 m).

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 23e 1.500 m.

Sandrine Tas

Née le 7 septembre 1995, à Ostende.

Coach : M. ten Hove.

Discipline : 500 m, 1.000 m, 1.500 m, Mass start.

Entre en action: Lundi 7 (1.500 m).

Palmarès olympique: Première participation.





Short-track

Stijn Desmet

Né le 10 avril 1998, à Duffel.

Coach : P. Gysel.

Discipline : 500 m, 1.000 m, 1.500 m.

Entre en action: Samedi 5 (1.000 m).

Palmarès olympique: Première participation.



Hanne Desmet

Née le 26 octobre 1996, à Wilrijk.

Coach : P. Gysel.

Discipline : 500 m, 1.000 m, 1.500 m.

Entre en action : Samedi 5 (500 m).

Palmarès olympique: Première participation.





Skeleton

Kim Meylemans

Née le 7 mars 1996, à Arnberg (All).

Naturalisée belge depuis 2014.

Coach : R. Maier.

Discipline : Individuel.

Entre en action: Vendredi 11.

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 14e.





Ski alpin

Armand Marchant

Né le 14 décembre 1997, à Liège.

Coach : R. Burtin, P. Epstein.

Discipline : Super-G, slalom, slalom géant.

Entre en action : Mardi 8 (Super-G).

Palmarès olympique: Première participation.





Sam Maes

Né le 7 juin 1998, à Edegem.

Coach : R. Burtin, P. Epstein.

Discipline : Slalom, slalom géant.

Entre en action : Dimanche 13 (sl. géant).

Palmarès olympique: 2018 > Pyeongchang : 32e slalom géant.

Dries Van den Broecke

Né le 10 mai 1995, à Gand.

Coach : R. Burtin, P. Epstein.

Discipline : Slalom, slalom géant.

Entre en action: Dimanche 13 (sl. géant).

Palmarès olympique: Première participation.





Ski de fond

Thibaut De Marre

Né le 23 février 1998, à Grenoble (Fra).

Coach : V. Lelièvre.

Discipline : 2x15 km skiathlon, sprint libre, 15 km classique, 50 km Mass start.

Entre en action: Dimanche 6 (skiathlon).

Palmarès olympique: Première participation.





Snowboard

Evy Poppe