Accueil Sports Omnisports Qui est Loena Hendrickx, patineuse belge bientôt sur la glace de Pékin ? Avec le skieur alpin Armand Marchant, Loena Hendrickx portera le drapeau national à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, ce vendredi. ©AP Romain Van Der Pluym Spécialiste Anderlecht, Diables rouges et Olympisme



"Elle a beaucoup d'avenir. Elle a la technique et le charisme. J'aime beaucoup son rayonnement. Il faut peut-être trouver des programmes qui mettent encore plus en avant son caractère, qui a l'air costaud. Elle a les capacités pour atteindre le top mondial. Évidemment, on ne peut pas la comparer aux patineuses russes qui ont 16 ans et qui tentent des trucs fous. Loena est arrivée très vite dans le top 20 mondial et elle a encore une marge de...